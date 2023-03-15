США вжили заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки, - Білий дім

Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Раніше в російських ЗМІ з'явився аудіозапис, на якому чути, як деякі люди ведуть переговори російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти кожух двигуна внутрішнього згоряння.