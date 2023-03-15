ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США вжили заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 15 березня 2023 07:14
США вжили заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки, - Білий дім Фото: США зробили низку заходів, щоб збитий дрон не потрапив у чужі руки (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - заявив Кірбі.

Раніше представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що безпілотник, який зазнав аварії, не опинився в руках російських військових.

Раніше в російських ЗМІ з'явився аудіозапис, на якому чути, як деякі люди ведуть переговори російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти кожух двигуна внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник MQ-9 Reaper та російський винищувач Су-27.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже проінформували президента США Джо Байдена.

Також Кірбі заявив, що США не припинятимуть польоти над Чорним морем після зіткнення російського винищувача та американського безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Російська Федерація дрони
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії