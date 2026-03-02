ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринку

Понеділок 02 березня 2026 16:36
UA EN RU
Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринку Фото: Становище Росії на нафтовому ринку може полегшитись (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Олена Чупровська
Експерт: Андрій Шевчишин

Стрибок цін на нафту на тлі подій довкола Ірану породив розмови про можливі надприбутки Росії. Але реальна ситуація для Кремля може бути значно стриманішою.

РБК-Україна розпитало фінансового аналітика Андрія Шевчишина, чи справді Москва може заробити на нинішніх нафтових коливаннях.

Читайте також: Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Головне

  • Росія отримує лише короткий перепочинок, а не різке зростання доходів.

  • Світовий дисконт на російську нафту тримається на рівні 25-30 доларів.

  • Китай може купувати більше російської нафти, але РФ може ще більше знижувати ціну.

  • Москва може не встигнути скористатися ситуацією.

Чи заробить Росія на зростанні нафти

За словами експерта, підвищення цін справді трохи полегшує становище Росії. Але ключова проблема - навіть при зростанні світових котирувань російська нафта продається значно дешевше.

"Це дає передих якийсь, авжеж, це цінове зростання. Проте світовий дисконт все одно 25-30 доларів. Тобто навіть з поточним зростанням до 78, ну там дисконт буде 30, а отже за 48 будуть продавати", - пояснив Шевчишин у коментарі РБК-Україна.

Читайте також: Блокада Ормузької протоки: у JPMorgan назвали термін до повної зупинки нафтовидобутку

Китайський фактор

Втім, багато залежить від Китаю. Саме туди Росія переорієнтувала значну частину експорту.

"А Китай затоварений і так, зараз він буде перекривати. Не зможе брати з Ірану - буде брати більше з Росії", - зазначив експерт.

Водночас він підкреслює: на нафтовому ринку важлива не лише ціна, а й частка ринку.

Росія може ще більше демпінгувати

За оцінкою аналітика, Москва може піти на додаткові знижки, щоб закріпитися в Китаї.

"Для них це передих, додаткова ніша і можливість співпраці з Китаєм", - сказав Шевчишин.

Ринок зараз непередбачуваний

Шевчишин наголошує: трейдери поводяться обережно і не поспішають купувати нафту за завищеними цінами.

"Уявіть собі, що ви нафтотрейдер. Ви хочете заробити, тому бажаєте продати дорожче. У мене є запаси на 3 тижні. Навіщо я буду купувати у тебе за 100?" - резюмує експерт.

Тож ситуація може швидко змінитися.

Чи довго триватиме вигода для РФ

Експерт підкреслює, що ключове питання - тривалість боїв в Ірані.

"Якщо це короткострокова ситуація, Росія просто не встигне використати її в повну міру", - вважає Шевчишин.

Що відбувається навколо Ірану та Ормузької протоки

Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринкуФото: де розташована Ормузька протока (скриншот Google Maps)

Через бойові дії та взаємні атаки Ірану, США та Ізраїлю, судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.

Хоча ОАЕ та Саудівська Аравія намагаються "прокачати" нафту в обхід через труби, цього замало.

Як результат - ціни на пальне різко підскочили. Індія та Іран вже підняли цінники на свою нафту.

Згідно з попередніми прогнозами, на тлі блокування транспортування нафти через Ормузьку протоку ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель, і це не межа.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Іран пальне Бензин
Новини
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою