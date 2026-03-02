Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринку
Стрибок цін на нафту на тлі подій довкола Ірану породив розмови про можливі надприбутки Росії. Але реальна ситуація для Кремля може бути значно стриманішою.
РБК-Україна розпитало фінансового аналітика Андрія Шевчишина, чи справді Москва може заробити на нинішніх нафтових коливаннях.
Читайте також: Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта
Головне
-
Росія отримує лише короткий перепочинок, а не різке зростання доходів.
-
Світовий дисконт на російську нафту тримається на рівні 25-30 доларів.
-
Китай може купувати більше російської нафти, але РФ може ще більше знижувати ціну.
-
Москва може не встигнути скористатися ситуацією.
Чи заробить Росія на зростанні нафти
За словами експерта, підвищення цін справді трохи полегшує становище Росії. Але ключова проблема - навіть при зростанні світових котирувань російська нафта продається значно дешевше.
"Це дає передих якийсь, авжеж, це цінове зростання. Проте світовий дисконт все одно 25-30 доларів. Тобто навіть з поточним зростанням до 78, ну там дисконт буде 30, а отже за 48 будуть продавати", - пояснив Шевчишин у коментарі РБК-Україна.
Читайте також: Блокада Ормузької протоки: у JPMorgan назвали термін до повної зупинки нафтовидобутку
Китайський фактор
Втім, багато залежить від Китаю. Саме туди Росія переорієнтувала значну частину експорту.
"А Китай затоварений і так, зараз він буде перекривати. Не зможе брати з Ірану - буде брати більше з Росії", - зазначив експерт.
Водночас він підкреслює: на нафтовому ринку важлива не лише ціна, а й частка ринку.
Росія може ще більше демпінгувати
За оцінкою аналітика, Москва може піти на додаткові знижки, щоб закріпитися в Китаї.
"Для них це передих, додаткова ніша і можливість співпраці з Китаєм", - сказав Шевчишин.
Ринок зараз непередбачуваний
Шевчишин наголошує: трейдери поводяться обережно і не поспішають купувати нафту за завищеними цінами.
"Уявіть собі, що ви нафтотрейдер. Ви хочете заробити, тому бажаєте продати дорожче. У мене є запаси на 3 тижні. Навіщо я буду купувати у тебе за 100?" - резюмує експерт.
Тож ситуація може швидко змінитися.
Чи довго триватиме вигода для РФ
Експерт підкреслює, що ключове питання - тривалість боїв в Ірані.
"Якщо це короткострокова ситуація, Росія просто не встигне використати її в повну міру", - вважає Шевчишин.
Що відбувається навколо Ірану та Ормузької протоки
Фото: де розташована Ормузька протока (скриншот Google Maps)
Через бойові дії та взаємні атаки Ірану, США та Ізраїлю, судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.
Хоча ОАЕ та Саудівська Аравія намагаються "прокачати" нафту в обхід через труби, цього замало.
Як результат - ціни на пальне різко підскочили. Індія та Іран вже підняли цінники на свою нафту.
Згідно з попередніми прогнозами, на тлі блокування транспортування нафти через Ормузьку протоку ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель, і це не межа.