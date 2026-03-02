Россия обогатится на хаосе в Иране? Эксперт объяснил реалии нефтяного рынка

Скачок цен на нефть на фоне событий вокруг Ирана породил разговоры о возможных сверхприбылях России. Но реальная ситуация для Кремля может быть значительно сдержаннее.

РБК-Украина расспросило финансового аналитика Андрея Шевчишина , действительно ли Москва может заработать на нынешних нефтяных колебаниях.

Главное

Россия получает лишь короткую передышку , а не резкий рост доходов.

Мировой дисконт на российскую нефть держится на уровне 25-30 долларов .

Китай может покупать больше российской нефти, но РФ может еще больше снижать цену.

Москва может не успеть воспользоваться ситуацией.

Заработает ли Россия на росте нефти

По словам эксперта, повышение цен действительно немного облегчает положение России. Но ключевая проблема - даже при росте мировых котировок российская нефть продается значительно дешевле.

"Это дает передышку какую-то, конечно, это ценовой рост. Однако мировой дисконт все равно 25-30 долларов. То есть даже с текущим ростом до 78, ну там дисконт будет 30, а значит за 48 будут продавать", - пояснил Шевчишин в комментарии РБК-Украина.

Китайский фактор

Впрочем, многое зависит от Китая. Именно туда Россия переориентировала значительную часть экспорта.

"А Китай затоварен и так, сейчас он будет перекрывать. Не сможет брать из Ирана - будет брать больше из России", - отметил эксперт.

В то же время он подчеркивает: на нефтяном рынке важна не только цена, но и доля рынка.

Россия может еще больше демпинговать

По оценке аналитика, Москва может пойти на дополнительные скидки, чтобы закрепиться в Китае.

"Для них это передышка, дополнительная ниша и возможность сотрудничества с Китаем", - сказал Шевчишин.

Рынок сейчас непредсказуем

Шевчишин отмечает: трейдеры ведут себя осторожно и не спешат покупать нефть по завышенным ценам.

"Представьте себе, что вы нефтетрейдер. Вы хотите заработать, поэтому желаете продать дороже. У меня есть запасы на 3 недели. Зачем я буду покупать у тебя за 100?" - резюмирует эксперт.

Поэтому ситуация может быстро измениться.

Долго ли продлится выгода для РФ

Эксперт подчеркивает, что ключевой вопрос - продолжительность боев в Иране.

"Если это краткосрочная ситуация, Россия просто не успеет использовать ее в полную меру", - считает Шевчишин.

Что происходит вокруг Ирана и Ормузского пролива

Фото: где расположен Ормузский пролив (скриншот Google Maps)

Из-за боевых действий и взаимных атак Ирана, США и Израиля, судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.

Хотя ОАЭ и Саудовская Аравия пытаются "прокачать" нефть в обход через трубы, этого мало.