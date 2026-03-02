ua en ru
Россия обогатится на хаосе в Иране? Эксперт объяснил реалии нефтяного рынка

Понедельник 02 марта 2026 16:36
Россия обогатится на хаосе в Иране? Эксперт объяснил реалии нефтяного рынка Фото: Положение России на нефтяном рынке может облегчиться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елена Чупровская
Эксперт: Андрей Шевчишин

Скачок цен на нефть на фоне событий вокруг Ирана породил разговоры о возможных сверхприбылях России. Но реальная ситуация для Кремля может быть значительно сдержаннее.

РБК-Украина расспросило финансового аналитика Андрея Шевчишина, действительно ли Москва может заработать на нынешних нефтяных колебаниях.

Главное

  • Россия получает лишь короткую передышку, а не резкий рост доходов.

  • Мировой дисконт на российскую нефть держится на уровне 25-30 долларов.

  • Китай может покупать больше российской нефти, но РФ может еще больше снижать цену.

  • Москва может не успеть воспользоваться ситуацией.

Заработает ли Россия на росте нефти

По словам эксперта, повышение цен действительно немного облегчает положение России. Но ключевая проблема - даже при росте мировых котировок российская нефть продается значительно дешевле.

"Это дает передышку какую-то, конечно, это ценовой рост. Однако мировой дисконт все равно 25-30 долларов. То есть даже с текущим ростом до 78, ну там дисконт будет 30, а значит за 48 будут продавать", - пояснил Шевчишин в комментарии РБК-Украина.

Китайский фактор

Впрочем, многое зависит от Китая. Именно туда Россия переориентировала значительную часть экспорта.

"А Китай затоварен и так, сейчас он будет перекрывать. Не сможет брать из Ирана - будет брать больше из России", - отметил эксперт.

В то же время он подчеркивает: на нефтяном рынке важна не только цена, но и доля рынка.

Россия может еще больше демпинговать

По оценке аналитика, Москва может пойти на дополнительные скидки, чтобы закрепиться в Китае.

"Для них это передышка, дополнительная ниша и возможность сотрудничества с Китаем", - сказал Шевчишин.

Рынок сейчас непредсказуем

Шевчишин отмечает: трейдеры ведут себя осторожно и не спешат покупать нефть по завышенным ценам.

"Представьте себе, что вы нефтетрейдер. Вы хотите заработать, поэтому желаете продать дороже. У меня есть запасы на 3 недели. Зачем я буду покупать у тебя за 100?" - резюмирует эксперт.

Поэтому ситуация может быстро измениться.

Долго ли продлится выгода для РФ

Эксперт подчеркивает, что ключевой вопрос - продолжительность боев в Иране.

"Если это краткосрочная ситуация, Россия просто не успеет использовать ее в полную меру", - считает Шевчишин.

Что происходит вокруг Ирана и Ормузского пролива

Россия обогатится на хаосе в Иране? Эксперт объяснил реалии нефтяного рынкаФото: где расположен Ормузский пролив (скриншот Google Maps)

Из-за боевых действий и взаимных атак Ирана, США и Израиля, судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.

Хотя ОАЭ и Саудовская Аравия пытаются "прокачать" нефть в обход через трубы, этого мало.

Как результат - цены на топливо резко подскочили. Индия и Иран уже подняли ценники на свою нефть.

Согласно предварительным прогнозам, на фоне блокирования транспортировки нефти через Ормузский пролив цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель, и это не предел.

