Ціни на нафту сягнули річного рекорду: у чому причина

Ціни на нафту коливаються поблизу семимісячних максимумів, оскільки загроза військового конфлікту між США та Іраном продовжує турбувати інвесторів.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що ціни сягнули рекордних значень у 2026 році та досягли семимісячного піку. Так, ф'ючерси на Brent торгувалися за ціною 71,22 долара за барель, що на 45 центів, або 0,64%, більше. Ф'ючерси на WTI зросли на 0,64%, або 42 центи, до 66,05 долара.

Ціни на Brent досягли найвищого рівня з 31 липня, тоді як WTI досягли найвищого рівня з 4 серпня, і обидва контракти утримуються поблизу цього рівня.

Головна причина зростання цін – це побоювання тривалого конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання нафти.

На тлі загострення напруженості Іран і Китай прискорили переговори щодо придбання китайських протикорабельних крилатих ракет, які можуть бути спрямовані на військово-морські сили США, що зосередилися поблизу іранського узбережжя.

Хоча геополітична напруженість підтримала ціни, ринок також бореться з побоюваннями щодо значного зростання запасів, оскільки світова пропозиція перевищує попит.

За даними джерел, Американський інститут нафти пізно у вівторок повідомив про значне збільшення запасів нафти в США на 11,43 млн барелів за минулий тиждень. Однак запаси бензину та дистилятів впали.