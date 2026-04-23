Росія вдарила по залізниці на Житомирщині, є загибла, - ОВА

09:43 23.04.2026 Чт
Що відомо про удар по Житомирщині цієї ночі?
aimg Олена Чупровська
Росія вдарила по залізниці на Житомирщині, є загибла, - ОВА Фото: Удар по залізниці: ворог вбив жінку на Житомирщині вночі (DSNS_Zhytomyr)

Російські дрони вночі атакували залізничну інфраструктуру Житомирської області - внаслідок удару загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

Читайте також: У Дніпрі через удар РФ загинули двоє людей, кількість постраждалих знову зросла

Удару було завдано по цивільній транспортній інфраструктурі регіону.

Що відомо про атаку

На місці події вже працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронці.

Наразі відома одна жертва - жінка, яка загинула внаслідок удару. В Житомирській ОВА також не повідомили про можливих поранених.

Деталі щодо масштабів пошкоджень уточнюються.

Залізниця під прицілом

Удари по залізничній інфраструктурі - не випадковість. Як повідомляло РБК-Україна, ще на початку квітня російська пропаганда поширювала фейк про те, що ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди у військових цілях.

Центр протидії дезінформації пояснив: це спроба виправдати систематичні обстріли залізниці, яка насправді перевозить звичайних пасажирів.

Тим часом удари удари по залізниці тривають. 13 квітня, як повідомляло РБК-Україна, ворог вдарив по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині - приміський поїзд вдалося зупинити завчасно, близько 500 пасажирів евакуювали.

Після цього безпілотник влучив поблизу локомотива вантажного потяга. Ніхто не постраждав лише завдяки оперативній реакції залізничників.

Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським