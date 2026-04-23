Росія вдарила по залізниці на Житомирщині, є загибла, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram .

Центр протидії дезінформації пояснив: це спроба виправдати систематичні обстріли залізниці, яка насправді перевозить звичайних пасажирів.

Удари по залізничній інфраструктурі - не випадковість. Як повідомляло РБК-Україна, ще на початку квітня російська пропаганда поширювала фейк про те, що ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди у військових цілях .

Наразі відома одна жертва - жінка, яка загинула внаслідок удару. В Житомирській ОВА також не повідомили про можливих поранених.

На місці події вже працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронці.

Удару було завдано по цивільній транспортній інфраструктурі регіону.

Тим часом удари удари по залізниці тривають. 13 квітня, як повідомляло РБК-Україна, ворог вдарив по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині - приміський поїзд вдалося зупинити завчасно, близько 500 пасажирів евакуювали.

Після цього безпілотник влучив поблизу локомотива вантажного потяга. Ніхто не постраждав лише завдяки оперативній реакції залізничників.