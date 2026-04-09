РФ вигадала цинічний фейк, щоб виправдати удари по українських потягах

Пропаганда РФ поширює фейк про те, що ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди для військових потреб. Росіяни роблять це, щоби виправдати свої систематичні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Пропагандисти заявляють, що українські залізничники нібито передали частину цивільного рухомого складу військовим, через що буцімто скасовуються окремі рейси у Харківській та Полтавській областях.

При цьому росіяни не надають жодних доказів на підтвердження своїх заяв. Крім того, ігнорується той факт, що саме атаки країни-агресорки стають причиною зміни розкладу потягів чи скасування окремих рейсів.

"Брехнею про "використання цивільних поїздів військовими" кремлівські пропагандисти намагаються виправдати систематичні удари російських військ по залізничній інфраструктурі України, включно з обстрілами вокзалів і пасажирських поїздів", - сказано в заяві ЦПД.

Центр пояснив, що такими вигаданими звинуваченнями РФ намагається легітимізувати удари по цивільній інфраструктурі.

"Насправді удари по залізничній інфраструктурі здійснюються військами держави-агресора задля терору проти мирного населення і не мають жодного військового виправдання", - йдеться в заяві.

Удари по залізниці України

Нагадуємо, 14 березня безпілотник РФ атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Пасажири і залізничники не постраждали, оскільки їх оперативно евакуювали.