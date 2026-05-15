ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ

05:47 15.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про наслідки масованої атаки дронів?
aimg Катерина Коваль
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ Фото: вибухи пролунали і в інших регіонах (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Вночі 15 травня у Рязані пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки безпілотників. На території Рязанського НПЗ - одного з найбільших у Росії - спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

Що сталося

Вибухи почали лунати близько другої ночі. Очевидці повідомляють про звуки прольоту дронів, яскраві спалахи в небі, роботу ППО і сильне задимлення. У мережі поширюються відео і фото масштабної пожежі.

За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити Рязанський НПЗ. Його проєктна потужність - 17,1 млн тонн нафти на рік, що становить близько 5% загальної нафтопереробки Росії.

Офіційної інформації від місцевої влади про наслідки атаки не надходило.

Удари по інших регіонах

Одночасно атаки зафіксовані в кількох інших регіонах РФ. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття п'яти безпілотників у Московській області. Про активну роботу ППО також повідомляли жителі Таганрога і Єйська.

3-4 травня Сили оборони завдали серії ударів по об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях. 8 травня відбулася масштабна атака на стратегічні цілі РФ, зокрема на нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

У ніч на 13 травня під удар потрапив нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї (населений пункт Волна) - на об’єкті спалахнула пожежа.

У ніч на 14 травня українські підрозділи завдали нових уражень: знищено радіолокаційні станції, засоби ППО та зв’язку ворога - як на окупованих територіях, так і в Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Дрони
Новини
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату