Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ

Вночі 15 травня у Рязані пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки безпілотників. На території Рязанського НПЗ - одного з найбільших у Росії - спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що сталося

Вибухи почали лунати близько другої ночі. Очевидці повідомляють про звуки прольоту дронів, яскраві спалахи в небі, роботу ППО і сильне задимлення. У мережі поширюються відео і фото масштабної пожежі.

За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити Рязанський НПЗ. Його проєктна потужність - 17,1 млн тонн нафти на рік, що становить близько 5% загальної нафтопереробки Росії.

Офіційної інформації від місцевої влади про наслідки атаки не надходило.

Удари по інших регіонах

Одночасно атаки зафіксовані в кількох інших регіонах РФ. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття п'яти безпілотників у Московській області. Про активну роботу ППО також повідомляли жителі Таганрога і Єйська.