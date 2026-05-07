Росія вдарила по поїзду в Миколаївській області, два рейси затримуються

16:28 07.05.2026 Чт
2 хв
Українців попередили, які рейси змінять свій графік руху
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила по поїзду в Миколаївській області, два рейси затримуються Фото: поїзд (GettyImages)
В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Пошкоджено локомотив і вагони

Як повідомили в компанії, під удар потрапив пасажирський рухомий склад, який перебував на території Миколаївської області.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали локомотив і два вагони-прикриття.

В "Укрзалізниці" уточнили, що на момент удару всі люди перебували в безпечному місці, тому обійшлося без постраждалих.

Потяги вирушили із затримкою

Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух поїздів.

У результаті рейс №101/102 Миколаїв - Лозова вирушив із затримкою на 2 години 11 хвилин.

Поїзд №206 Миколаїв - Херсон виїхав пізніше графіка на 1 годину 11 хвилин.

Рух у прифронтових регіонах триває

Незважаючи на чергову атаку, рух поїздів у прифронтових областях не зупиняють.

У компанії наголосили, що продовжують забезпечувати перевезення пасажирів навіть в умовах постійної загрози.

"Не зупиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади".

Нагадуємо, що український бізнес попереджає, що жорстке обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів може призвести до скорочення робочого парку і нестачі рухомого складу.

На тлі війни це здатне збільшити логістичні витрати для економіки, тому представники ринку виступають за перегляд правил продовження терміну служби вагонів.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" запровадить нові правила повернення залізничних квитків. Зміни почали діяти з 2 травня і передбачають оновлений механізм компенсації коштів залежно від часу скасування поїздки пасажиром.

