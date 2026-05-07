Росія вдарила по поїзду в Миколаївській області, два рейси затримуються
В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Пошкоджено локомотив і вагони
Як повідомили в компанії, під удар потрапив пасажирський рухомий склад, який перебував на території Миколаївської області.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали локомотив і два вагони-прикриття.
В "Укрзалізниці" уточнили, що на момент удару всі люди перебували в безпечному місці, тому обійшлося без постраждалих.
Потяги вирушили із затримкою
Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух поїздів.
У результаті рейс №101/102 Миколаїв - Лозова вирушив із затримкою на 2 години 11 хвилин.
Поїзд №206 Миколаїв - Херсон виїхав пізніше графіка на 1 годину 11 хвилин.
Рух у прифронтових регіонах триває
Незважаючи на чергову атаку, рух поїздів у прифронтових областях не зупиняють.
У компанії наголосили, що продовжують забезпечувати перевезення пасажирів навіть в умовах постійної загрози.
"Не зупиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади".
