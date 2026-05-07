Росія вдарила по поїзду в Миколаївській області, два рейси затримуються

В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали.

Пошкоджено локомотив і вагони Як повідомили в компанії, під удар потрапив пасажирський рухомий склад, який перебував на території Миколаївської області. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали локомотив і два вагони-прикриття. В "Укрзалізниці" уточнили, що на момент удару всі люди перебували в безпечному місці, тому обійшлося без постраждалих. Потяги вирушили із затримкою Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух поїздів. У результаті рейс №101/102 Миколаїв - Лозова вирушив із затримкою на 2 години 11 хвилин. Поїзд №206 Миколаїв - Херсон виїхав пізніше графіка на 1 годину 11 хвилин. Рух у прифронтових регіонах триває Незважаючи на чергову атаку, рух поїздів у прифронтових областях не зупиняють. У компанії наголосили, що продовжують забезпечувати перевезення пасажирів навіть в умовах постійної загрози. "Не зупиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади".