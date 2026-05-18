Росія завдала удару дронами по Чернігову: що відомо про наслідки

"Внаслідок атаки по місту ворожих БПЛА зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. Також внаслідок падіння БПЛА зафіксовано загоряння житлового будинку. За попередню інформацією постраждалих немає", - розповів він.

За словами Брижинського, на місці прильотів вже працюють всі екстрені служби міста.

Він також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Обстріл України 18 травня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К", а також понад пів тисячі безпілотників різних типів.

Основний удар припав на Дніпропетровську область. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.

У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійну установу, вищий навчальний заклад, підприємство та автомобілі. Внаслідок ворожого удару постраждали 18 людей.

Також в результаті масованої атаки росіян було повністю знищено автозаправну станцію "Укрнафта" у Дніпропетровській області.