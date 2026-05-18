Россия нанесла удар дронами по Чернигову: что известно о последствиях

19:51 18.05.2026 Пн
2 мин
Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в результате падения вражеского дрона в жилом доме произошел пожар (facebook.com DSNSCHERKASY)

В понедельник, 18 мая, российские оккупанты нанесли удар дронами по Чернигову. Враг попал в одно из предприятий и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Читайте также: Россия атаковала китайское судно в территориальных водах Украины

"В результате атаки по городу вражеских БПЛА зафиксировано попадание по одному из предприятий города. Также в результате падения БПЛА зафиксировано возгорание жилого дома. По предварительной информации пострадавших нет", - рассказал он.

По словам Брижинского, на месте прилетов уже работают все экстренные службы города.

Он также призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Обстрел Украины 18 мая

Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К", а также более полутысячи беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. В Днепре прогремела серия мощных взрывов, под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, высшее учебное заведение, предприятие и автомобили. В результате вражеского удара пострадали 18 человек.

Также в результате массированной атаки россиян была полностью уничтожена автозаправочная станция "Укрнафта" в Днепропетровской области.

Кроме того, ночь была тяжелой и для Одессы. Российские беспилотники попали в три жилых дома - один одноэтажный дом в Приморском районе разрушен полностью.

В других зданиях повреждены фасады, крыши и выбиты окна. Известно о пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.

