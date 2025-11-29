Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей :

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 дронов различных типов :

По данным военных, с 18:00 28 ноября до утра 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.

Массированный удар по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами.

Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В некоторых районах столицы после обстрела фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ. Также обесточен город Фастов Киевской области.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.