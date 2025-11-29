Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 28 ноября до утра 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.
Основное направление удара - Киевская область.
В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 дронов различных типов:
- 596 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - Крым (около 350 из них - "Шахеды");
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. РФ.);
- 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. РФ);
- 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. РФ).
- 4 управляемых авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.
Массированный удар по Украине 29 ноября
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами.
Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
В некоторых районах столицы после обстрела фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ. Также обесточен город Фастов Киевской области.
Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.
Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.