Россия запустила новую волну фейков о "грязной ядерной бомбе" в Украине, - ЦПД
Российские медиа снова распространяют фейковые заявления минобороны РФ, обвиняя Украину в подготовке "оружия массового поражения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В Кремле утверждают, что СБУ якобы проводила "моделирование взрыва грязной ядерной бомбы" в людном месте и может использовать ее "под чужим флагом".
Кроме этого, Москва распространяет еще несколько фейковых обвинений, в частности:
-
как бы применение Украиной химического оружия,
-
попытки спровоцировать техногенную катастрофу,
-
мифическое тестирование фармакологических препаратов на своих гражданах.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такие заявления являются полностью бездоказательными и вымышленными, и Кремль применяет их системно в рамках своих информационных спецопераций.
Россия использует подобные информационные атаки, чтобы сместить фокус внимания международного сообщества, а также создать повод для собственных преступных действий на оккупированных территориях.
На самом деле именно российская армия использует запрещенные химические вещества против украинских военных, что уже стало основанием для международных санкций против РФ.
Дезинформация об "украинском оружии массового поражения" - один из старейших нарративов российской пропаганды, который регулярно активируется в моменты, когда Кремль пытается оправдать собственные преступления или подготовить почву для новой эскалации.
Подобные фейки РФ распространяла еще с 2014 года, а особенно активно - после полномасштабного вторжения. Москва периодически заявляла о "несуществующих биолабораториях", "разработке химических веществ" или "безопасности ядерного терроризма" со стороны Украины.
Россия активно распространяет фейки
Ранее мы писали о том, что пропаганда Кремля выдумывает, якобы ВСУ "стреляют по своим". Эти обвинения не подтверждены никакими доказательствами.
В ЦПИ подчеркивают, что такие заявления - это отражение реальных практик российской армии и попытка переложить ответственность за собственные преступления на Украину.
Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространяет дезинформацию, будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.
Кроме того, в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска. В ЦПД объясняют, что ролики созданы ИИ и призваны деморализовать украинцев.