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Росія залучить військових до "виборів" президента на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: Росія залучить військових до "виборів" президента на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія залучить військових до так званих "виборів" президента Росії на тимчасово окупованих територіях аби наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Як пише "ЦНС", головною задачею Кремля є спроба "легалізувати" своє правління й політику на тимчасово окупованих територіях. 

"Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році, та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ", - пише пресслужба. 

Для того, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць", Росія залучить до "голосувань" військових, які не залучені до бойових дій. 

"Вибори" президента Росії в окупації

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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