Как пишет "ЦНС", главной задачей Кремля является попытка "легализовать" свое правление и политику на временно оккупированных территориях.

"Однако на временно оккупированных территориях местные проигнорировали "референдум" в 2022 году, и "выборы" гауляйтеров в 2023 году. Поэтому особое внимание имитации явки кремль уделяет именно ВОТ", - пишет пресс-служба.

Для того чтобы нарастить посещаемость "избирательных участков", Россия привлечет к "голосованиям" военных, которые не вовлечены в боевые действия.

"Выборы" президента России в оккупации

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.