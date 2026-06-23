Росія задумалася про імпорт бензину через удари по НПЗ та дефіцит палива, - ЗМІ
Росія шукає способи пом'якшити гостру нестачу бензину та дизпалива на внутрішньому ринку. Серед розглянутих заходів - імпорт нафтопродуктів та субсидії для стримування зростання цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними газети "Ведомости", питання імпорту палива обговорювалося на нараді щодо забезпечення паливом під головуванням віце-прем'єра Росії Олександра Новака.
Як повідомили Reuters джерела в галузі, серед варіантів також розглядається надання субсидій на імпортне паливо. Це має допомогти стримати зростання цін на заправках.
На ринку вже відчувається дефіцит
У різних регіонах Росії фіксують обмеження на продаж пального, зростання цін та черги на автозаправних станціях.
Попри статус одного з найбільших виробників нафти у світі, РФ зіткнулася з проблемами постачання нафтопродуктів після атак на нафтопереробні підприємства.
Через це російська влада раніше вже була змушена запровадити обмеження на експорт бензину та авіаційного палива.
Виробництво бензину скоротилося
За словами галузевих джерел, минулого тижня виробництво бензину в Росії впало приблизно на 25% порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року.
Обсяги випуску скоротилися до близько 90 тисяч тонн на добу.
Падає і експорт
Морський експорт російських нафтопродуктів також просів: за даними LSEG та ринкових джерел, у першій половині червня він скоротився на 15% - до приблизно 3,3 мільйона тонн порівняно з першою половиною травня.
Причиною стало позапланове технічне обслуговування НПЗ після серії дронових атак.
Нагадаємо, раніше Reuters писав, що Росія вже планує імпорт палива морем у червні, щоб компенсувати дефіцит бензину на внутрішньому ринку.