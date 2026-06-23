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Росія задумалася про імпорт бензину через удари по НПЗ та дефіцит палива, - ЗМІ

12:18 23.06.2026 Вт
2 хв
Уряд скликав екстрену нараду через паливну кризу в РФ
aimg Ірина Глухова
Росія задумалася про імпорт бензину через удари по НПЗ та дефіцит палива, - ЗМІ Фото: Росія задумалася про імпорт бензину через удари по НПЗ та дефіцит палива (Getty Images)
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Росія шукає способи пом'якшити гостру нестачу бензину та дизпалива на внутрішньому ринку. Серед розглянутих заходів - імпорт нафтопродуктів та субсидії для стримування зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними газети "Ведомости", питання імпорту палива обговорювалося на нараді щодо забезпечення паливом під головуванням віце-прем'єра Росії Олександра Новака.

Як повідомили Reuters джерела в галузі, серед варіантів також розглядається надання субсидій на імпортне паливо. Це має допомогти стримати зростання цін на заправках.

На ринку вже відчувається дефіцит

У різних регіонах Росії фіксують обмеження на продаж пального, зростання цін та черги на автозаправних станціях.

Попри статус одного з найбільших виробників нафти у світі, РФ зіткнулася з проблемами постачання нафтопродуктів після атак на нафтопереробні підприємства.

Через це російська влада раніше вже була змушена запровадити обмеження на експорт бензину та авіаційного палива.

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Виробництво бензину скоротилося

За словами галузевих джерел, минулого тижня виробництво бензину в Росії впало приблизно на 25% порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року.

Обсяги випуску скоротилися до близько 90 тисяч тонн на добу.

Падає і експорт

Морський експорт російських нафтопродуктів також просів: за даними LSEG та ринкових джерел, у першій половині червня він скоротився на 15% - до приблизно 3,3 мільйона тонн порівняно з першою половиною травня.

Причиною стало позапланове технічне обслуговування НПЗ після серії дронових атак.

Нагадаємо, раніше Reuters писав, що Росія вже планує імпорт палива морем у червні, щоб компенсувати дефіцит бензину на внутрішньому ринку.

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