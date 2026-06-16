По всій Росії вводять ліміти на пальне на АЗС
Після українських "далекобійних санкцій" по всій Росії обмежили продаж пального на заправках "Татнефть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та керівника Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Ліміти на бензин і дизель
Нафтова компанія "Татнафта" обмежила продаж палива на всіх своїх автозаправках у Росії. Втім, кажуть, що обмеження діють тимчасово.
На АЗС у Челябінську водіїв попереджають:
- бензин для легкових авто - не більше 30 літрів за раз;
- дизельне пальне для легкових авто - не більше 60 літрів;
- для вантажних машин дизель обмежено 300 літрами.
Лише готівка
Окрім лімітів на кількість пального, змінився і спосіб оплати. За словами оператора гарячої лінії "Татнафти", картки на деяких заправках не приймають - лише готівка.
Керівник ЦПД уточнив, що обмеження ввели по всій Росії.
"Результат авантюри Путіна - ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження Путіна при владі в РФ", - додав Коваленко.
Нагадаємо, раніше українські дрони вдарили по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотні - найбільшому НПЗ столиці РФ, який забезпечує близько 35% ринку пального Москви.
У Генштабі розкрили наслідки удару. Була пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. На НПЗ виникла велика пожежа.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз прискорити вступ України як одну з найдієвіших відповідей на постійні удари Росії. За його словами, Україна вже готова до відкриття всіх переговорних кластерів.