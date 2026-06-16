По всій Росії вводять ліміти на пальне на АЗС

Після українських "далекобійних санкцій" по всій Росії обмежили продаж пального на заправках "Татнефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та керівника Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка .

Ліміти на бензин і дизель

Нафтова компанія "Татнафта" обмежила продаж палива на всіх своїх автозаправках у Росії. Втім, кажуть, що обмеження діють тимчасово.

На АЗС у Челябінську водіїв попереджають:

бензин для легкових авто - не більше 30 літрів за раз;

дизельне пальне для легкових авто - не більше 60 літрів;

для вантажних машин дизель обмежено 300 літрами.

Лише готівка

Окрім лімітів на кількість пального, змінився і спосіб оплати. За словами оператора гарячої лінії "Татнафти", картки на деяких заправках не приймають - лише готівка.

Керівник ЦПД уточнив, що обмеження ввели по всій Росії.

"Результат авантюри Путіна - ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження Путіна при владі в РФ", - додав Коваленко.