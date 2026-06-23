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Россия задумалась об импорте бензина из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива, - СМИ

12:18 23.06.2026 Вт
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Правительство созвало экстренное совещание в связи с топливным кризисом в РФ
aimg Ирина Глухова
Россия задумалась об импорте бензина из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива, - СМИ Фото: Россия задумалась об импорте бензина из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива (Getty Images)
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Россия ищет способы смягчить острую нехватку бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке. Среди рассматриваемых мер - импорт нефтепродуктов и субсидии для сдерживания роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным газеты "Ведомости", вопрос об импорте топлива обсуждался на совещании по обеспечению топливом под председательством вице-премьера России Александра Новака.

Как сообщили Reuters источники в отрасли, среди вариантов также рассматривается предоставление субсидий на импортное топливо. Это должно помочь сдержать рост цен на заправках.

На рынке уже ощущается дефицит

В различных регионах России фиксируются ограничения на продажу топлива, рост цен и очереди на автозаправочных станциях.

Несмотря на статус одного из крупнейших производителей нефти в мире, РФ столкнулась с проблемами поставок нефтепродуктов после атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

Из-за этого российские власти ранее уже были вынуждены ввести ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива.

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Производство бензина сократилось

По словам отраслевых источников, на прошлой неделе производство бензина в России упало примерно на 25% по сравнению со среднесуточными показателями июня 2025 года.

Объемы производства сократились до около 90 тысяч тонн в сутки.

Падает и экспорт

Морской экспорт российских нефтепродуктов также сократился: по данным LSEG и рыночных источников, в первой половине июня он сократился на 15% - до примерно 3,3 миллиона тонн по сравнению с первой половиной мая.

Причиной стало внеплановое техническое обслуживание НПЗ после серии атак с использованием дронов.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Россия уже планирует импорт топлива по морю в июне, чтобы компенсировать дефицит бензина на внутреннем рынке.

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