Кожна четверта заправка в РФ могла ввести ліміт на продаж бензину

У Росії обмеження на продаж бензину та дизельного палива набули федерального масштабу. Жорсткі ліміти запровадили мережі, які контролюють близько 25% усіх автозаправних станцій країни - це фактично кожна четверта АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Агентства" .

Заборона на каністри та порожні баки

Масштабний паливний колапс змусив найбільших гравців ринку терміново різати обсяги продажів. Російські нафтові гіганти намагаються зупинити панічний попит серед водіїв, вводячи ультимативні правила.

Ситуація на ключових мережах країни виглядає так:

"Татнефть" (понад 850 АЗС): повністю обмежила продаж палива по всій РФ. Для легкових авто діє ліміт до 30 літрів бензину та 60 літрів дизеля в один бак. При цьому на касах приймають виключно готівку.

"Роснефть" (2200 АЗС), "Башнефть" (500 АЗС) та "ТНК": запровадили сувору заборону на продаж будь-якого палива в каністри. Заливати бензин дозволено виключно безпосередньо в бак автомобіля (діє ліміт до 90 літрів на авто).

"Лукойл" та Teboil: обмежили заправку до 100 літрів на один чек.

"Нефтьмагистраль": заборонила наливати в каністри більше ніж 20 літрів.

Наразі обмеження різного ступеня жорсткості зафіксовано вже у понад 70 регіонах Російської Федерації, включаючи Москву, Підмосков'я, Санкт-Петербург, а також Курську, Бєлгородську, Ростовську та Самарську області.

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Паливо за QR-кодами та талонами

Найбільш критична ситуація з дефіцитом палива спостерігається на тимчасово окупованих Росією територіях України, куди логістика практично паралізована.

"В анексованому Криму та Севастополі вільний продаж бензину повністю зник. Паливо АИ-95 на більшості АЗС відпускають виключно за спеціальними талонами та QR-кодами", - зазначає "Агентство".

У так званій "ДНР" заправки працюють лише кілька годин на добу через тотальну відсутність запасів, а на окупованих частинах Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановлено жорсткий ліміт - не більше 20 літрів в одні руки.

Загалом під обмеження потрапили щонайменше 7 тисяч заправок по всій території РФ із майже 29 тисяч існуючих.