Росія почала купувати бензин через паливну кризу, - Reuters

Росія вже цього місяця почне імпортувати автомобільне паливо морем через гострий дефіцит бензину на внутрішньому ринку. Проблеми з пальним виникли після масштабних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дефіцит та пошук альтернатив

За даними джерел видання, у галузі, в червні очікується прибуття танкера з бензином до одного із західних портів РФ. Такий крок є вкрай рідкісним для країни, яка зазвичай сама масово експортує нафтопродукти.

Одне з джерел зазначило, що паливо планують доставити з Азії.

Раніше Москва вже імпортувала бензин із Білорусі та зверталася за допомогою до Казахстану. Проте наразі жодна з цих країн не має достатньо вільних потужностей, щоб перекрити масштабну кризу в Росії.

Офіційно нестачу палива вже підтвердили в окупованому Криму та двох регіонах Сибіру, а загалом про дефіцит повідомляють у понад десяти суб'єктах РФ.

Читайте також: По всій Росії вводять ліміти на пальне на АЗС

Удари по НПЗ та заборона на експорт

Головною причиною кризи стали регулярні удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.

Серед останніх об'єктів, які зазнали атаки та зупинили переробку нафти - Московський нафтопереробний завод та комплекс ТАНЕКО в Татарстані.

Щоб максимізувати запаси пального всередині країни на час літнього піку споживання, російський уряд оголосив повну заборону на експорт бензину до кінця липня. У минулому році Росія продала за кордон майже 5 мільйонів тонн бензину.