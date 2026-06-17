Росія почала купувати бензин через паливну кризу, - Reuters
Росія вже цього місяця почне імпортувати автомобільне паливо морем через гострий дефіцит бензину на внутрішньому ринку. Проблеми з пальним виникли після масштабних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дефіцит та пошук альтернатив
За даними джерел видання, у галузі, в червні очікується прибуття танкера з бензином до одного із західних портів РФ. Такий крок є вкрай рідкісним для країни, яка зазвичай сама масово експортує нафтопродукти.
Одне з джерел зазначило, що паливо планують доставити з Азії.
Раніше Москва вже імпортувала бензин із Білорусі та зверталася за допомогою до Казахстану. Проте наразі жодна з цих країн не має достатньо вільних потужностей, щоб перекрити масштабну кризу в Росії.
Офіційно нестачу палива вже підтвердили в окупованому Криму та двох регіонах Сибіру, а загалом про дефіцит повідомляють у понад десяти суб'єктах РФ.
Удари по НПЗ та заборона на експорт
Головною причиною кризи стали регулярні удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.
Серед останніх об'єктів, які зазнали атаки та зупинили переробку нафти - Московський нафтопереробний завод та комплекс ТАНЕКО в Татарстані.
Щоб максимізувати запаси пального всередині країни на час літнього піку споживання, російський уряд оголосив повну заборону на експорт бензину до кінця липня. У минулому році Росія продала за кордон майже 5 мільйонів тонн бензину.
Паливна криза в Росії
Нагадаємо, раніше на російських заправках почали масово вводити жорсткі ліміти на продаж автомобільного палива.
Зокрема, нафтова компанія "Татнафта" обмежила відпуск бензину та дизеля на всіх своїх АЗС по всій Росії, дозволивши водіям легкових авто купувати не більше ніж 30 літрів бензину за один раз.
До того ж на багатьох станціях повністю заборонили продаж пального в каністри, а розрахуватися за покупку подекуди стало можливо лише готівкою.
Також через постійні удари по нафтопереробній інфраструктурі російський уряд дозволив заводам випускати низькоякісне "брудне" пальне з низькими екологічними характеристиками. До такого кроку Кремль вдався для внутрішнього ринку, аби зупинити стрімке скорочення запасів бензину через подвоєння кількості атак українських дронів на НПЗ з початку 2026 року.
Згодом обмеження на купівлю палива в країні-агресорі набули федерального масштабу. Жорсткі ліміти запровадили мережі, які контролюють близько 25% усього роздрібного ринку, через що кожна четверта заправка в РФ могла ввести ліміт на продаж бензину, аби стримати панічний попит серед місцевих водіїв.