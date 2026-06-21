У Росії масово зникає бензин і шикуються величезні черги на заправках

Російські регіони охопила масштабна паливна криза. На місцевих заправках шикуються величезні черги, а на багатьох АЗС бензин взагалі зник із продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Дефіцит та порожні стели в регіонах

За інформацією видання, в Липецькій області ситуація з паливом стала критичною. У місті Єлець бензину немає на жодній заправці, через що на діючих станціях "Роснефть" утворилися величезні черги автомобілів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив перебої з окремими марками палива та закликав людей "не купувати бензин прозапас", порівнявши ситуацію з ажиотажем навколо гречки.

Схожа картина спостерігається й в інших куточках РФ:

Ярославська область - у Рибінську місцеві жителі скаржаться, що в місті "немає ніякого бензину", а на станціях "Лукойл" зник навіть дизель.

Ставропольський край - у Георгієвську на заправках "Газпромнефть" відсутній АІ-95, а на мережі "Октан" палива немає взагалі, цінові стели стоять порожніми.

Тюмень та Чебоксари - водії масово заявляють про відсутність АІ-92 та АІ-95, деякі станції "Башнефть" повністю зачинені вже кілька днів.

У Тверській області місцева влада була змушена запровадити тимчасові обмеження на продаж палива для фізичних осіб на АЗС "Сургутнефтегаз" та "Татнефть", щоб забезпечити потреби швидких та громадського транспорту.

Спроби приховати кризу у Москві

Паливні проблеми дісталися і до російської столиці. На тлі повідомлень про відсутність палива у Москві великі провладні пабліки спробували запустити спростування.

Вони оприлюднили відео відомої автоблогерки Олени Лісовської, яка стверджувала, що черг немає.

Проте на кадрах уважні користувачі помітили, що майже всі паливні колонки на АЗС перекриті конусами, а на стелі замість цін відображаються нулі, що прямо свідчить про відсутність бензину.