Росія вночі запустила по Україні 85 дронів: скільки збила ППО

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня у соцмережах поширили інформацію про нібито зупинку обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України. Росіянам нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві та області, а також інших регіонах України.

Крім того, зʼявилася інформація, що заборона на удари по енергетичних об'єктах може бути двосторонньою і діятиме до 3 лютого. Зазначалося, що це пов’язано із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. За його словами, глава Кремля погодився на пропозицію.

Згоду на енергетичне перемир'я підтвердив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, проте він наголосив, що воно триватиме лише до 1 лютого.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. Він зазначив, що це питання обговорювалось в Абу-Дабі, і додав, що розраховує на виконанні домовленостей. За словами Зеленського, "енергетичне перемир'я" почалося в ніч на 30 січня.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.