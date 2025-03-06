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Росія вночі запустила два "Іскандери" та більше 110 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото:ППО вночі збила 68 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу Росії запустила: 

  • дві балістичні ракети Іскандер-M/KN із Воронезької області, Російська Федерація (РФ); 
  • 112 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, а також тимчасово окупованого Чауда. 

До відбиття атаки залучилась: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 68 дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 43 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Через обстріл постраждали: 

  • Харківська; 
  • Сумська; 
  • Одеська; 
  • Дніпропетровська області. 

Обстріл України 6 березня

Кожної ночі російські терористи вдаються до масованих атак дронами, що створює загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не була виключенням. Після 23 години у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. Пізніше стало відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.

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