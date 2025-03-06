Росія вночі запустила два "Іскандери" та більше 110 дронів: як відпрацювала ППО

Обстріл України 6 березня

Кожної ночі російські терористи вдаються до масованих атак дронами, що створює загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не була виключенням. Після 23 години у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. Пізніше стало відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.

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