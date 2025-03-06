Россия ночью запустила два "Искандера" и более 110 дронов: как отработала ПВО

Обстрел Украины 6 марта

Каждую ночь российские террористы прибегают к массированным атакам дронами, что создает угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь не была исключением. После 23 часов в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских БпЛА. Позже стало известно об атаке дрона по складу в Сумах. Также беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове.

Как рассказал глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера, беспилотник ударил по энергообъекту региона.

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