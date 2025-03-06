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Россия ночью запустила два "Искандера" и более 110 дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото:ПВО ночью сбила 68 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 марта российские террористы запустили против Украины две баллистические ракеты и 112 беспилотников. Дроны атаковали с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела России запустила:

  • две баллистические ракеты Искандер-M/KN из Воронежской области, Российская Федерация (РФ);
  • 112 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Орел, Курск, Шаталово, Брянск, а также временно оккупированного Чауда.

К отражению атаки была привлечена:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 68 дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Также 43 дрона-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская области.

 

Обстрел Украины 6 марта

Каждую ночь российские террористы прибегают к массированным атакам дронами, что создает угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь не была исключением. После 23 часов в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских БпЛА. Позже стало известно об атаке дрона по складу в Сумах. Также беспилотник атаковал многоэтажку в Харькове.

Как рассказал глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера, беспилотник ударил по энергообъекту региона.

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