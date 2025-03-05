Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Ввечері у середу, 5 березня, російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:50 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 0:36 військові повідомили про рух ворожого дрону в передмісті Дніпра.

Крім того, о 23:00 військові повідомили про рух груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області в південному напрямку.

О 22:39 повідомлялося про рух групи ударних безпілотників у Полтавській області у південному та східному напрямкахі.

О 21:41 група ударних дронів рухалася в Сумській області у південному напрямку.

О 21:32 військові повідомили про групу ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 20:00 і рухалися в напрямку Харкова.

Повітряні атаки Росії

Ввечері 5 березня близько 22:00 російські терористи вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

У мережі оприлюднили моторошні фото наслідків ворожої атаки.

За даними CNN, боєкомплекти для американських систем Patriot, що здатні збивати балістичні ракети, можуть вичерпатися вже за кілька тижнів. Причиною стало призупинення військової допомоги США для України.

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