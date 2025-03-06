Росія вночі масовано атакувала Одеську область, є ураження енергооб'єкта

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами на Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені й ураження енергооб'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера.
Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.
Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.
Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odesa_prokuratura)
"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав він.
Одеська обласна прокурата додає, що через обстріл:?
Наразі без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та артилерію.
Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Близько о 23 годині у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворога дронами-камікадзе. Через деякий час стало відомо про удар безпілотника Shahed по складу у Сумах. Також дрон атакував багатоповерхівку у Харкові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.