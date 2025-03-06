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Россия ночью массированно атаковала Одесскую область, есть поражение энергообъекта

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами на Одесскую область. В результате обстрела есть раненые и поражения энергообъекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера.

Под ударом, как пишет Кипер, была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.

 

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - добавил он.

Одесская областная прокурата добавляет, что из-за обстрела:?

  • повреждены частные и многоэтажные дома;
  • помещения СТО;
  • по меньшей мере 15 автомобилей.

Сейчас без света осталось более десяти тысяч местных жителей.

 

Обстрелы Одесской области

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Для атак враг применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерию.

Сегодняшняя ночь не стала исключением. Около 23 часов в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов врага дронами-камикадзе. Через некоторое время стало известно об ударе беспилотника Shahed по складу в Сумах. Также дрон атаковал многоэтажку в Харькове.

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