Россия ночью массированно атаковала Одесскую область, есть поражение энергообъекта
В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами на Одесскую область. В результате обстрела есть раненые и поражения энергообъекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера.
Под ударом, как пишет Кипер, была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.
Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.
Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)
"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - добавил он.
Одесская областная прокурата добавляет, что из-за обстрела:?
- повреждены частные и многоэтажные дома;
- помещения СТО;
- по меньшей мере 15 автомобилей.
Сейчас без света осталось более десяти тысяч местных жителей.
Обстрелы Одесской области
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Для атак враг применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерию.
Сегодняшняя ночь не стала исключением. Около 23 часов в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов врага дронами-камикадзе. Через некоторое время стало известно об ударе беспилотника Shahed по складу в Сумах. Также дрон атаковал многоэтажку в Харькове.
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