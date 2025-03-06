Россия ночью массированно атаковала Одесскую область, есть поражение энергообъекта

В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами на Одесскую область. В результате обстрела есть раненые и поражения энергообъекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера.

Под ударом, как пишет Кипер, была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - добавил он.

Одесская областная прокурата добавляет, что из-за обстрела:?

повреждены частные и многоэтажные дома;

помещения СТО;

по меньшей мере 15 автомобилей.

Сейчас без света осталось более десяти тысяч местных жителей.