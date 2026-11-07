Росія вдарила по підстанціях, які зʼєднують дві АЕС із Києвом, - Зеленський

У Київській області росіяни вдарили по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи у постраждалих регіонах", - зазначив президент.

Він повідомив, що загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети - по Києву та області.

Головна мішень удару - енергетика. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок.

"На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України", - розповів Зеленський.

Також пошкоджені підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині.

Крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев’ять людей постраждало, серед них одна дитина.

"Коли Росія намагається штовхнути Київ - багатомільйонне місто - і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США", - наголосив президент.