Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и более 70 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 дрона. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 ноября до утра 28 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных дронов на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.