ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и более 70 дронами: как отработала ПВО

Пятница 28 ноября 2025 09:20
UA EN RU
Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и более 70 дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 63 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 дрона. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 ноября до утра 28 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных дронов на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 27 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 142 ударных дрона. Большинство вражеских беспилотников удалось сбить.

В частности, под ударом находилась Одесская область. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.

А в ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев в несколько этапов. Враг запустил по столице "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры К". В результате атаки в 7 районах была частично приостановлена подача тепла в дома.

Также есть и разрушения - в Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажки. Кроме того, в результате обстрела погибли семь человек, еще 20 ранены.

Вечером 25 ноября в Запорожье были слышны взрывы, после чего произошли пожары. Один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей.

Всего в результате вражеской атаки были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.

В результате атаки пострадали 18 человек. Большинство среди раненых - женщины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине искандеры Атака дронов
Новости
НАБУ пришло с обысками к Ермаку, - СМИ
НАБУ пришло с обысками к Ермаку, - СМИ
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает