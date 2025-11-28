Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и более 70 дронами: как отработала ПВО
В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 дрона. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 27 ноября до утра 28 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных дронов на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 27 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 142 ударных дрона. Большинство вражеских беспилотников удалось сбить.
В частности, под ударом находилась Одесская область. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.
В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.
А в ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев в несколько этапов. Враг запустил по столице "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры К". В результате атаки в 7 районах была частично приостановлена подача тепла в дома.
Также есть и разрушения - в Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажки. Кроме того, в результате обстрела погибли семь человек, еще 20 ранены.
Вечером 25 ноября в Запорожье были слышны взрывы, после чего произошли пожары. Один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей.
Всего в результате вражеской атаки были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.
В результате атаки пострадали 18 человек. Большинство среди раненых - женщины.