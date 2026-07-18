Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, основное направление - Одесская область

В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;

двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из ТОТ АР Крым;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крым;

90 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ГОТ Донецк, ГОТ

Основное направление удара - Одесская область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.