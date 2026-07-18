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Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, основное направление - Одесская область

09:26 18.07.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, основное направление - Одесская область Фото: силы ПВО этой ночью сбили 70 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 18 июля Россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из ТОТ АР Крым;
  • двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из ТОТ АР Крым;
  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крым;
  • 90 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ГОТ Донецк, ГОТ

Основное направление удара - Одесская область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

Также за прошедшие сутки гуманитарный состав Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре атаковали беспилотники четыре раза. Пострадавших среди сотрудников нет.

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