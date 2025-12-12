Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 11 грудня до ранку 12 грудня росіяни атакували 80-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дроніа на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили Повітряні сили.