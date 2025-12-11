ua en ru
Під Львовом дрон вночі влучив у приватний будинок

Четвер 11 грудня 2025 09:29
UA EN RU
Під Львовом дрон вночі влучив у приватний будинок Фото: під Львовом дрон вночі влучив у приватний будинок (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У селі Сокільники Львівської області сьогодні вночі, 11 грудня, безпілотник влучив у приватний будинок. Від удару пошкоджено кілька житлових приміщень, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Львівської області.

"Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у поліції Львівської області.

Зазначається, що в результаті удару пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Не місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.

Варто зазначити, що офіційних повідомлень про загрозу дронів для регіону не надходило, також у області востаннє повітряна тривога лунала ще вночі 7 грудня.

Удари по Україні вночі 11 грудня

Нагадаємо, протягом цієї ночі росіяни били по Кременчуку ракетами та ударними безпілотниками. У місті було чути численні вибухи.

За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом стало відомо, що війська РФ в ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі.

Також повідомлялось, що російські війська вночі ударними дронами атакували об'єкт енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі.

