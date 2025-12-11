РФ вночі випустила 154 повітряні цілі по енергетиці України: скільки збила ППО

Російські окупанти в ніч з 10 на 11 грудня атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили .

Мішенню російських повітряних терактів знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Повітряні сили виявили загалом 154 засоби повітряного нападу ворога:

3 балістичні ракети Іскандер-М / KN-23, запущені з району Курської області РФ;

151 ударний БпЛА типу Shahed та "Гербера", запущені з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим).

Головним напрямком атаки ворога став Кременчук в Полтавській області. Також окупанти атакували Одеську область та прифронтові регіони. Більшість засобів нападу вдалося подавити та збити, в тому числі:

83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 балістичні ракети Іскандер-М / KN-23.

"Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ