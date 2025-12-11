РФ вночі випустила 154 повітряні цілі по енергетиці України: скільки збила ППО
Російські окупанти в ніч з 10 на 11 грудня атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Мішенню російських повітряних терактів знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Повітряні сили виявили загалом 154 засоби повітряного нападу ворога:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М / KN-23, запущені з району Курської області РФ;
- 151 ударний БпЛА типу Shahed та "Гербера", запущені з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим).
Головним напрямком атаки ворога став Кременчук в Полтавській області. Також окупанти атакували Одеську область та прифронтові регіони. Більшість засобів нападу вдалося подавити та збити, в тому числі:
- 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 балістичні ракети Іскандер-М / KN-23.
"Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Зазначимо, ми писали, що російські окупанти в ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки було зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.
Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня. Тоді місто атакували дрони та "Кинджали". Внаслідок російського теракту місто залишилося без водопостачання та електропостачання.