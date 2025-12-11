Є прямі влучання, спалахнули пожежі: Росія атакувала об’єкти енергетики у Кременчуці

Війська РФ в ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута у Telegram.

Когут уточнив, що внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

"Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі", - розповів голова ОВА.

Атаки на Кременчук

Нагадаємо, протягом цієї ночі росіяни били по Кременчуку ракетами та ударними безпілотниками. У місті було чути численні вибухи.

За попередніми даними, ворог атакував місто балістикою. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня, тоді місто атакували дрони та "Кинджали". У місті також лунали вибухи.

Згодом мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.