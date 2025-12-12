ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО

Пятница 12 декабря 2025 09:39
UA EN RU
Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 64 дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 11 декабря до утра 12 декабря россияне атаковали 80-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.

Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов, один человек погиб.

В ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.

В частности, российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки были зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.

А в селе Сокольники Львовской области беспилотник попал в частный дом. От удара повреждены несколько жилых помещений

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений