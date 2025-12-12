Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО

В ночь на 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 11 декабря до утра 12 декабря россияне атаковали 80-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили Воздушные силы.