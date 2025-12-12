Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО
В ночь на 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 11 декабря до утра 12 декабря россияне атаковали 80-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма. Около 50 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.
Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов, один человек погиб.
В ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.
В частности, российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки были зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.
А в селе Сокольники Львовской области беспилотник попал в частный дом. От удара повреждены несколько жилых помещений