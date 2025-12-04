Росія вночі атакувала енергооб’єкт в Одеській області: є значні пошкодження

"Ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. 9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 - тимчасово без світла", - повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу. Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.

За інформацією Міненерго, внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча - в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.