UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія вночі атакувала енергооб’єкт в Одеській області: є значні пошкодження

Фото: Росія атакувала енергооб’єкт в Одеській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 4 грудня атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Є значні пошкодження, без світла - 51 800 споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та пресслужбу Міністерства енергетики.

"Ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. 9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 - тимчасово без світла", - повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу. Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику. 

За інформацією Міненерго, внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча - в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, з початку осені Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

Сьогодні, 4 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесаЕлектроенергіяВідключеня світла