Графіки відключень на 4 грудня: де і коли не буде світла (список)
Сьогодні у четвер, 4 грудня, електрику в Україні продовжать вимикати за графіками. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Інформація від "Укренерго"
У компанії визначили такі обсяги та час дії обмежень:
- Для побутових споживачів: з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
- Для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
Київ
Сьогодні у столиці світло планують відключати так:
- черга 1.1 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
- черга 1.2 - без світла з 09:30 до 13:00;
- черга 2.1 - без світла з 09:30 до 13:00 і з 20:00 до 23:00;
- черга 2.2 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
- черга 3.1 - без світла з 13:00 до 16:30;
- черга 3.2 - без світла з 13:00 до 16:30;
- черга 4.1 - без світла з 13:00 до 16:30;
- черга 4.2 - без світла з 13:00 до 16:30;
- черга 5.1 - без світла з 08:00 до 09:30 і з 16:30 до 20:00;
- черга 5.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
- черга 6.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
- черга 6.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 21:00.
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одеська область
Дніпропетровська область
У ЦЕК діятиме такий графік відключень:
ДТЕК графіки відключення світла на 4 грудня 2025 року
1.1 Черга:
- з 09:00 до 16:00
- з 19:30 до 22:00
1.2 Черга:
- з 09:00 до 12:30
- з 14:00 до 16:00
- з 19:30 до 22:00
2.1 Черга:
- з 00:00 до 02:00
- з 09:00 до 12:30
- з 19:30 до 23:00
2.2 Черга:
- з 09:00 до 12:30
- з 19:30 до 23:00
3.1 Черга:
- з 02:00 до 05:30
- з 12:30 до 16:00
- з 23:00 до 24:00
3.2 Черга:
- з 12:30 до 16:00
- з 23:00 до 24:00
4.1 Черга:
- з 08:00 до 09:00
- з 12:30 до 18:00
4.2 Черга:
- з 12:30 до 19:30
5.1 Черга:
- з 06:00 до 09:00
- з 16:00 до 19:30
5.2 Черга:
- з 05:30 до 09:00
- з 16:00 до 20:00
6.1 Черга:
- з 08:00 до 12:30
- з 16:00 до 19:30
6.2 Черга:
- з 06:00 до 09:00
- з 16:00 до 19:30
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 06:00 -08:00, 11:00 – 14:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;
- 2.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;
- 2.2 06:00 -08:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
- 3.1 08:00 – 11:00, 17:00 – 20:00;
- 3.2 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
- 4.1 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
- 4.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
- 5.1 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
- 5.2 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
- 6.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
- 6.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00.
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавська область
У Полтавській області 4 грудня також діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кіровоградська область
За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 4 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.
Графік має такий вигляд:
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Чернігівська область
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумська область
Сьогодні, 4 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
Графік відключень на 4 грудня:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Харківська область
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 3.2 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 08:00-12:30; 19:30-22:00
- 4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
- 5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 6.1 09:00-16:00
- 6.2 11:00-16:00
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Запорізька область
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
- 1.2: 00:00 - 05:00, 18:00 - 20:30
- 2.1: 00:00 - 00:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 4.2: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
- 5.2: 09:00 - 14:00
- 6.1: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 6.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
Житомирська область
"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:
- з 00:00 до 06:00 години - без обмежень;
- з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 08:00 до 15:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 15:00 до 17:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;
- з 17:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;
- з 21:00 до 23:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 23:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги.
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Львівська область
Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Рівненська область
Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у четвер, 4 грудня:
- підчерга 1.1. 14:00-17:00
- підчерга 1.2. 14:00-17:00
- підчерга 2.1. 14:00-18:00
- підчерга 2.2. 14:00-18:00
- підчерга 3.1. 18:00-22:00
- підчерга 3.2. 10:00-14:00, 18:00-20:00
- підчерга 4.1. 06:00-10:00
- підчерга 4.2. 06:00-10:00
- підчерга 5.1. 10:00-14:00
- підчерга 5.2. 06:00-10:00, 17:00-20:00
- підчерга 6.1. 10:00-14:00
- підчерга 6.2. 10:00-14:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Тернопільська область
Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Миколаївська область
Світло вимикатимуть наступним чином:
за підчергами світло вимикатимуть наступним чином:
1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
2.1 - 12:00-19:00;
2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;
3.1 - 08:30-15:30;
3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;
4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;
5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;
5.2 - 12:00-17:30;
6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
Чернівецька область
У четвер, 4 грудня, у Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіком.
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
Закарпатська область
Черга 1 (жовта)
- 08:30 - 12:00
- 19:00 - 20:00
Черга 2 (зелена)
- 12:00 - 15:30
- 20:00 - 22:00
Черга 3 (жовтогаряча)
- 13:00 - 15:30
Черга 4 (синя)
- 07:00 - 09:30
- 15:30 - 17:00
- 19:00 - 20:00
Черга 5 (коричнева)
- 06:00 - 09:00
- 15:30 - 19:00
Черга 6 (фіолетова)
- 08:00 - 12:00
- 17:00 = 19:00
Для перевірки своєї черги, виду обмеження та уточнення інформації скористайтеся офіційними каналами:
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, масштабні відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
Пошкодження отримали майже всі ТЕС та ГЕС в країні, а АЕС змушені були тимчасово знизити потужність.
Як зазначили в Міненерго, зараз головне завдання для України - забезпечити максимально прогнозовані графіки вимкнення електроенергії.
Повністю відмовитися від відключень наразі неможливо, однак енергетики працюють над тим, щоб українці мали більше часу зі світлом.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.