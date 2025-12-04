Россия ночью атаковала энергообъект в Одесской области: есть значительные повреждения

Российские войска в ночь на 4 декабря атаковали энергетический объект в Одесской области. Есть значительные повреждения, без света - 51 800 потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и пресс-службу Министерства энергетики.
"Враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. 9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 - временно без света", - сообщили в компании.
В ДТЭК отметили, что повреждения значительные. Ремонт потребует времени. Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
По информации Минэнерго, в результате атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро обесточены более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи - в Одесской области, а также 1,6 тысячи потребителей в Днепропетровской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, с начала осени Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.
Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.
Сегодня, 4 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.