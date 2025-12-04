Россия ночью атаковала энергообъект в Одесской области: есть значительные повреждения

"Враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. 9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 - временно без света", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что повреждения значительные. Ремонт потребует времени. Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

По информации Минэнерго, в результате атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро обесточены более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи - в Одесской области, а также 1,6 тысячи потребителей в Днепропетровской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.