Росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, - Єрмак

Глава ОП порадив "тримати голову холодною" та не вестись на емоційні гойдалки.

"Інтереси України - понад усе, так є і буде. А Росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічну також", - написав Єрмак.

Що передувало

Нагадаємо, наразі у ЗМІ та соціальних мережах активно обговорюється питання мирних перемовин України та Росії. Ця тема стала актуальною після того, як президент США Дональд Трамп ще під час президентської кампанії у 2024 році заявив про бажання припинити війну в Україні.

Згодом Трамп заявив про намір посилити санкції проти Росії, якщо та не погодиться на перемир'я, а пізніше стало відомо про його плани укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Тоді Зеленський, коментуючи слова Трампа, заявив, що Україна відкрита до пропозицій США.

Днями ж стало відомо, що Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що вони також обговорювали війну РФ проти України.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі подробиці розмови Путіна та Трампа.

Крім того, Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили плани контактів на Мюнхенській безпековій конференції.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів щодо України. Глава Пентагону Піт Гегсет заперечує, що швидкий поштовх до миру та переговори Трампа з Путіним є зрадою України.