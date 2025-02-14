Россия с войной и мечтами об оккупации Украины влетит в стену, - Ермак

Глава ОП посоветовал "держать голову холодной" и не вестись на эмоциональные качели.

"Интересы Украины - превыше всего, так есть и будет. А Россия с войной и мечтами об оккупации Украины влетит в стену, экономическую тоже", - написал Ермак.

Что предшествовало

Напомним, сейчас в СМИ и социальных сетях активно обсуждается вопрос мирных переговоров Украины и России. Эта тема стала актуальной после того, как президент США Дональд Трамп еще во время президентской кампании в 2024 году заявил о желании прекратить войну в Украине.

Впоследствии Трамп заявил о намерении усилить санкции против России, если та не согласится на перемирие, а позже стало известно о его планах заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Тогда Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что Украина открыта к предложениям США.

На днях же стало известно, что Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что они также обсуждали войну РФ против Украины.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все подробности разговора Путина и Трампа.

Кроме того, Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала переговоров по Украине. Глава Пентагона Пит Гегсет отрицает, что быстрый толчок к миру и переговоры Трампа с Путиным являются предательством Украины.