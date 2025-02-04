Зеленський відповів на заяви Трампа щодо рідкоземельних металів в Україні

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах. Україна відкрита до американських інвестицій.

Так відповів президент України Володимир Зеленський на питання кореспондента РБК-Україна під час прес-конференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Кореспондент РБК-Україна запитав у Зеленського, як він бачить співпрацю з Трампом щодо використання рідкоземельних металів.

Президент відповів, що дійсно, одним із пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни.

"У нас достатньо рідкоземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб їх розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати землю, відтісняють ворога своєю зброєю, присутністю та санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.

"Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній – і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним – це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас", – додав президент.

Рідкоземельні метали України

Днями американський президент Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також він заявив, що у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.

Варто нагадати, що раніше Зеленський заявляв, що такі ресурси стратегічно цінні і вони можуть посилити або Україну. Зокрема, у межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.