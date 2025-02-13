Швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою України, - глава Пентагону

Російська агресія проти України стала "перезавантаженням для НАТО". А мирний поштовх не є "зрадою" України.

Як передає РБК-Україна , про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час підходу до преси перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, пише The Guardian.

За його словами, агресія Росії стала "перезавантаженням виробництва" для НАТО і моментом "усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім".

"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних витрат для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це нагальна, реальна загроза для континенту, і ця агресія повинна стати тривожним дзвінком", - сказав він.

Гегсет вважає, що протистояння російській агресії є "важливою європейською відповідальністю". Водночас глава Пентагону хвалить Трампа як "найкращого переговірника на планеті" за те, що він посадив обидві сторони за стіл переговорів у пошуках миру.

Журналісти запитали у Гегсета, чи не є останні дії та заяви США зрадою України.

"Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів", - відповів він.

Контакти між Росією та США

Раніше стало відомо, що спецпредставник президента США щодо Близького Сходу Стів Віткофф, вчора, 11 лютого, прилітав до Росії. З Росії він забрав ув'язненого в Росії американця. Як пишуть ЗМІ, Віткофф, ймовірно, провів зустріч з диктатором Путіним.