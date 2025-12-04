UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія відправила деяких українських дітей до військових таборів у КНДР

Фото: Росія відправила деяких українських дітей до військових таборів у КНДР (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Деяких з українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій, Росія відправляє до військових таборів в Північній Кореї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила експерт регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США.

За її словами, вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Вони діють як на окупованих територіях, так і в самій Росії й Білорусі, а також на території Північної Кореї.

Рашевська показала фото 12-річного Михайла з тимчасово окупованої території Донецької області та 16-річної Лізи з Сімферополя, яких відправили в табір у КНДР, за 9 тисяч кілометрів від домівки.

"У цьому таборі діти навчаються знищувати "японських мілітаристів" та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів", - розповіла правозахисниця.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Як відомо, їх переміщують, зокрема, до Росії та Білорусі.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Водночас Зеленський заявив, що Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРВійна в УкраїніДіти