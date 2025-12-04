Росія відправила деяких українських дітей до військових таборів у КНДР

За її словами, вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Вони діють як на окупованих територіях, так і в самій Росії й Білорусі, а також на території Північної Кореї.

Рашевська показала фото 12-річного Михайла з тимчасово окупованої території Донецької області та 16-річної Лізи з Сімферополя, яких відправили в табір у КНДР, за 9 тисяч кілометрів від домівки.

"У цьому таборі діти навчаються знищувати "японських мілітаристів" та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів", - розповіла правозахисниця.