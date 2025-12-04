Россия отправила некоторых украинских детей в военные лагеря в КНДР

По ее словам, удалось задокументировать 165 военных лагерей, где украинских детей милитаризируют и русифицируют. Они действуют как на оккупированных территориях, так и в самой России и Беларуси, а также на территории Северной Кореи.

Рашевская показала фото 12-летнего Михаила с временно оккупированной территории Донецкой области и 16-летней Лизы из Симферополя, которых отправили в лагерь в КНДР, за 9 тысяч километров от дома.

"В этом лагере дети учатся уничтожать "японских милитаристов" и встречаются с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль США Pueblo, убив и ранив девять американских солдат", - рассказала правозащитница.