Россия отправила некоторых украинских детей в военные лагеря в КНДР

Некоторых из украинских детей, депортированных с временно оккупированных территорий, Россия отправляет в военные лагеря в Северной Корее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США.
По ее словам, удалось задокументировать 165 военных лагерей, где украинских детей милитаризируют и русифицируют. Они действуют как на оккупированных территориях, так и в самой России и Беларуси, а также на территории Северной Кореи.
Рашевская показала фото 12-летнего Михаила с временно оккупированной территории Донецкой области и 16-летней Лизы из Симферополя, которых отправили в лагерь в КНДР, за 9 тысяч километров от дома.
"В этом лагере дети учатся уничтожать "японских милитаристов" и встречаются с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль США Pueblo, убив и ранив девять американских солдат", - рассказала правозащитница.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Как известно, их перемещают, в частности, в Россию и Беларусь.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
В то же время Зеленский заявил, что Украина передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия. Первый список вскоре будет на столе у всех лидеров.