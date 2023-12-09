Росія вербує мігрантів на фінському кордоні для війни в Україні, - ВВС

Росія намагається завербувати іноземних мігрантів, затриманих під час нещодавньої зачистки на кордоні з Фінляндією, для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Видання повідомляє, що вже відомо про кілька випадків, коли іноземців поспіхом відправляли до військового табору на кордоні з Україною за кілька днів після того, як вони були затримані за порушення імміграційного законодавства.

Практика примусу людей у центрах попереднього ув'язнення перед депортацією до підписання контрактів для служби в армії в Україні не є новою, але кількість таких випадків зросла, коли іноземні мігранти прибули на кордон Росії з Фінляндією протяжністю 1340 км.

Останнім часом безпрецедентна кількість мігрантів стала з'являтися на кордоні Фінляндії і просити про надання статусу біженця. Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів і відмовляється від звичайної перевірки віз для мандрівників, які в'їжджають у прикордонну зону.

Вона особливо відзначила організовану роздачу велосипедів, більшість з яких були абсолютно новими, на яких мігранти долали останню ділянку російського кордону, обходячи заборону Росії наближатися до прикордонних пунктів пішки.

Закриття фінського кордону з РФ

Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив рішення тимчасовозакрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Перед цим Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам навіть довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На тлі кризи з мігрантами Фінляндія з 18 листопада закрила чотири КПП на кордоні з РФ, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.

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