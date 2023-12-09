ua en ru
Сб, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вербує мігрантів на фінському кордоні для війни в Україні, - ВВС

Субота 09 грудня 2023 17:15
UA EN RU
Росія вербує мігрантів на фінському кордоні для війни в Україні, - ВВС Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія намагається завербувати іноземних мігрантів, затриманих під час нещодавньої зачистки на кордоні з Фінляндією, для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Видання повідомляє, що вже відомо про кілька випадків, коли іноземців поспіхом відправляли до військового табору на кордоні з Україною за кілька днів після того, як вони були затримані за порушення імміграційного законодавства.

Практика примусу людей у центрах попереднього ув'язнення перед депортацією до підписання контрактів для служби в армії в Україні не є новою, але кількість таких випадків зросла, коли іноземні мігранти прибули на кордон Росії з Фінляндією протяжністю 1340 км.

Останнім часом безпрецедентна кількість мігрантів стала з'являтися на кордоні Фінляндії і просити про надання статусу біженця. Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів і відмовляється від звичайної перевірки віз для мандрівників, які в'їжджають у прикордонну зону.

Вона особливо відзначила організовану роздачу велосипедів, більшість з яких були абсолютно новими, на яких мігранти долали останню ділянку російського кордону, обходячи заборону Росії наближатися до прикордонних пунктів пішки.

Закриття фінського кордону з РФ

Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив рішення тимчасовозакрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Перед цим Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам навіть довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На тлі кризи з мігрантами Фінляндія з 18 листопада закрила чотири КПП на кордоні з РФ, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Незаконно та нікчемно. МЗС прокоментувало плани Росії провести вибори президента в окупації
Незаконно та нікчемно. МЗС прокоментувало плани Росії провести вибори президента в окупації
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО