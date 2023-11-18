Емігранти намагалися незаконно потрапити з РФ до Фінляндії, прикордонники задіяли газ
Група із тридцяти осіб прибула на кордон і не підкорялася вимогам прикордонників. Співробітникам довелося випустити сльозогінний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Увечері в п'ятницю близько тридцяти людей прибули до прикордонного переходу Ніралу. Вони намагалися перетнути кордон, але прикордонники їх зупинили. Один із прибулих спробував пробігти повз прикордонники, але ті його затримали і застосували до нього сльозогінний газ.
"Була група, яка не підкорялася наказам прикордонника. Не було ні слова про наміри кількох людей і про те, чи збираються вони піти. Для взяття ситуації під контроль, довелося застосувати максимально м'який силовий засіб, яким у цьому випадку став невеликий струмінь газу", – сказав співробітник прикордонної служби.
За його словами, потерпілого від отруєння газом оглянули і надали необхідну першу допомогу. Людина почувається добре.
Начальник прикордонного посту Нійрала назвав те що сталося поспіхом. Після цього ситуація нормалізувалася, і прибулі доставлені на прикордонний контроль.
Наразі з'ясовується, чи є ці особи прохачами притулку.
Співробітник заявив, що прикордонники були попереджені про наближення групи завдяки датчикам. За його словами, прикордонники були готові до подібних ситуацій, оскільки у п'ятницю часто відбувається ажіотаж. Він підтверджує, що зупинення натовпу також застосовувалася сила.
Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії
Фінляндія закрила чотири пропускні пункти на східному кордоні в ніч із 17 на 18 листопада. Це пов'язано з великою кількістю біженців, які шукають притулок. Пункти закрито до 18 лютого 2024 року.
Також ми повідомляли, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект.
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