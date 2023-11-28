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Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією

Фінляндія, Вівторок 28 листопада 2023 16:26
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Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією Архівне фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію.

"Йдеться про організовану діяльність", - сказав Орпо.

Як довго будуть закриті прикордонні переходи

Глава уряду додав, що східний кордон буде закрито.

Глава МВС Фінляндії Марі Рантанен уточнила, що на прикордонних переходах не можна буде подати заяву про надання притулку, однак це можна буде зробити в портах і аеропортах.

Орпо уточнив, що рішення про закриття східного кордону набуде чинності в четвер о 00:00 і діятиме до 13 грудня.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

Вчора Орпо заявляв, що Фінляндія може вжити додаткових заходів, щоб зупинити велику кількість мігрантів, які йдуть з боку Росії.

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