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Наплив нелегалів. Фінляндія ввела ще одну заборону щодо в'їзду із РФ

Понеділок 13 листопада 2023 14:22
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Наплив нелегалів. Фінляндія ввела ще одну заборону щодо в'їзду із РФ Фото: Патрулювання на кордоні Фінляндії та РФ (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ. Заборону застосовують із 9 листопада.

Обмеження пов'язане із нелегальною міграцією, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.fi.

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що за останні місяці до країни через пункти пропуску із РФ намагалися потрапити винятково велика кількість людей без документів.

Велика частина із них перетинають кордон на велосипеді, тому з 9 листопада введена заборона на такий в'їзд. Про це повідомив заступник начальника Південно-Східної прикордонної служби Фінляндії Юкка Луккарі.

Кількість людей, які намагаються в'їхати без в'їзних документів, різко зросла із серпня. Станом на 13 листопада таких мігрантів вже 110 осіб. Серед них не було громадян Росії та України. За останній тиждень серед них були громадяни Іраку, Сирії, Ємену та Сомалі. Ці люди не мали віз, але просили міжнародний притулок. Вони прибувають до Фінляндії з Росії через прикордонні пункти Ваалімаа і Нуйямаа.

Якщо раніше російські прикордонники не допускали до перетину кордону людей без віз, то зараз ситуація змінилася. За оцінкою прикордонної служби Фінляндії, це явище нелегальної міграції.

Наплив нелегалів. Фінляндія ввела ще одну заборону щодо в'їзду із РФФото: Пункт пропуску на кордоні Фінляндії та РФ (gettyimages.com)

За останній тиждень через пункт пропуску намагалися потрапити велосипедом близько 30 мігрантів. Вони не мали документів, ліхтарів на велосипедах та велосипедних шоломів.

"З погляду Фінляндії цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати трафік через кордон", - пояснили заборону на велосипеди у Прикордонній службі Фінляндії.

Нагадаємо, ми писали, які країни заборонили в'їзд російських автомобілів. Заборона у Фінляндії діє з 16 вересня.

Раніше ми повідомляли, що росіянам заборонили ввозити до ЄС особисті речі. Забороненим імпортом можуть вважатися навіть телефони та валізи.

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