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Залишився лише один. Фінляндія офіційно закрила майже всі прикордонні переходи з РФ

Фінляндія, Середа 22 листопада 2023 19:45
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Залишився лише один. Фінляндія офіційно закрила майже всі прикордонні переходи з РФ Архівне фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії сьогодні, 22 листопада, ухвалив рішення закрити майже всі прикордонні переходи з Росією. Офіційно працюватиме лише один КПП.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Наше завдання - забезпечити безпеку фінів", - йдеться в заяві.

Раніше уряд закрив чотири прикордонні переходи на східному кордоні. За словами Орпо, радикальні заходи не змогли обмежити прибуття мігрантів на кордон.

Також глава уряду вважає, що додаткові заходи на східному кордоні спрямовані не проти кого-небудь, а для зміцнення територіальної цілісності.

"За необхідності ми ухвалимо ще рішення", - додав Орпо.

Фінляндія закриває кордон із РФ

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з Росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Додамо також, що днями фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

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