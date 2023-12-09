Россия вербует мигрантов на финской границе для войны в Украине, - BBC

Россия пытается завербовать иностранных мигрантов, задержанных в ходе недавней зачистки на границе с Финляндией, для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание сообщает, что уже известно о нескольких случаях, когда иностранцев спешно отправляли в военный лагерь на границе с Украиной через несколько дней после того, как они были задержаны за нарушение иммиграционного законодательства.

Практика принуждения людей в центрах предварительного заключения перед депортацией к подписанию контрактов для службы в армии в Украине не нова, но число таких случаев возросло, когда иностранные мигранты прибыли на границу России с Финляндией протяженностью 1340 км.

В последнее время беспрецедентное количество мигрантов стало появляться на границе Финляндии и просить о предоставлении статуса беженца. Финские власти обвинили Россию в том, что она поощряет приток мигрантов и отказывается от обычной проверки виз для путешественников, въезжающих в пограничную зону.

Они особо отметили организованную раздачу велосипедов, большинство из которых были совершенно новыми, на которых мигранты преодолевали последний участок российской границы в обход запрета России приближаться к пограничным пунктам пешком.

Закрытие финской границы с РФ

Правительство Финляндии 30 ноября приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

Перед этим Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам даже пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На фоне кризиса с мигрантами, Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на границе с РФ, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.

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